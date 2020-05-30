«Это было действительно ужасно»: у Степаненко остался единственный вопрос после развода с Петросяном

Юмористка призналась, что уже давно не держит зла на бывшего супруга, с которым прожила более 30 лет.

Юмористка Елена Степаненко раз и навсегда пожелала Евгению Петросяну быть счастливым. Вот уже второй год, как бывшие возлюбленные больше не считаются официальными супругами: сам Евгений Ваганович уже успел заново жениться на Татьяне Брухуновой, а Елена личную жизнь не афиширует, предпочитая делать уклон на работу.

В разговоре с журналистами Степаненко подчеркнула: она уже давно не держит на бывшего мужа зла и уверена, что комик обязательно должен быть счастлив без нее. Единственный же вопрос, который сейчас интересует Степаненко – ради чего ей пришлось пережить весь тот ад, который творился в период бракоразводного процесса.

«Наверно, мне нужно было как-то переосмыслить свою жизнь. В тот период было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно», — передает ее слова «Вечерняя Москва».

Сейчас Елена лишь больше поверила в себя. Она стала более зрелой и считает, что и ее, и Петросяна впереди ждет более светлая и насыщенная жизнь, чем та, которую они делили пополам. Степаненко, по ее собственному признанию, давно закрыла дверь в прошлое и старается туда не возвращаться, потому что и без этого пункта в биографии чувствует себя превосходно.