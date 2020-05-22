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Брухунова назвала Степаненко диковинной четвертой женой Петросяна

Супруга сатирика не смогла сдержаться после обвинений подписчиков.

Брухунова назвала Степаненко диковинной четвертой женой Петросяна
Брухунова высказалась о Степаненко/https://www.instagram.com/bruhunova/

Пятая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила одной из своих подписчиц в Instagram. Не секрет, что девушку часто обвиняют в том, что она якобы разрушила счастье Евгения Вагановича с четвертой супругой юмористкой Еленой Степаненко.

Ответ Татьяны Брухуновой. Фото
Татьяна Брухунова ответила подписчице. Фото: /https://www.instagram.com/bruhunova/

Так, одна из подписчиц Брухуновой сказала, что не уважает ее. Она отметила, что Степаненко с Петросяном была и в горе, и в радости. Они нажили огромное совместное имущество. Как только Степаненко начала стареть, то сатирик сразу стал смотреть налево и искать счастье на стороне. Подписчица подчеркнула, что Брухуновой все рано или поздно вернется.

Эти слова за живое задели супругу юмориста, которая довольно часто общается со своими подписчиками и отвечает на самые злободневные вопросы.

«А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите вы. Там ведь годы совместной жизни были, и даже ребенок».

Татьяна Брухунова

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