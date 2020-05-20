«Брухунова один в один!»: Елена Степаненко показала, какой была в молодости

Елена Степаненко обнародовала снимок из личного архива, представ в Сети молодой и дерзкой. На фотографии артистка запечатлена в дерзких леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере.
Звезда вальяжно восседает на кожаном диване и игриво смотрит в кадр. При этом на лице актрисы комедийного жанра нет привычного яркого макияжа.
«Мы – женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала она фотографию.
Фолловеры пришли в восторг от внешности своей любимицы. Многие обратили внимание на то, что даже в лосинах со звериным принтом она смотрится стильно и не вульгарно. А кое-кто заметил определенное сходство с известной героиней светских хроник.
«Брухунова один в один! Петросян вас любит – теперь очевидно», «А ну теперь ясно… она ваш двойник… один типаж… вот в чем дело. Выбрал себе вторую жену как две капли похожую на первую в молодости», — можно увидеть в комментариях.