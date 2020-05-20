«Брухунова один в один!»: Елена Степаненко показала, какой была в молодости

Елена Степаненко обнародовала снимок из личного архива, представ в Сети молодой и дерзкой. На фотографии артистка запечатлена в дерзких леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере.

Звезда вальяжно восседает на кожаном диване и игриво смотрит в кадр. При этом на лице актрисы комедийного жанра нет привычного яркого макияжа.

«Мы – женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — подписала она фотографию.

Фолловеры пришли в восторг от внешности своей любимицы. Многие обратили внимание на то, что даже в лосинах со звериным принтом она смотрится стильно и не вульгарно. А кое-кто заметил определенное сходство с известной героиней светских хроник.