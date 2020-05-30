«Сразу руку под юбку»: актриса Софья Эрнст поведала, почему игнорирует некоторые виды свиданий

Актриса Софья Эрнст поведала, что принципиально игнорирует некоторые виды свиданий. Так, например, выяснилось, что знаменитость почти никогда не встречалась с людьми в зале кинотеатра. В «прямом эфире» Софья рассказала, что считает подобные виды романтических взаимодействий крайне странными, поскольку на свидании с человеком все же хочется разговаривать, узнавать его, а в кино наслаждаются просмотром ленты.

«Мне на свидании интересно пообщаться, понять, что за человек, а в кино — руку сразу начнет под юбку», — Софья поделилась своими опасениями с журналом «Собака».

Подметила также Софья, что искренне влюблена в Петербург. Сейчас у Эрнст нет возможности вернуться в родной город, но как только у девушки появляется свободное время, не связанное с домашними обязанностями, актриса мысленно переносится туда и представляет, как прогуляется по знакомым улочкам.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что актриса в третий раз стала мамой — Софья подарила супругу сына. Сама Эрнст сей факт официально не подтвердила.