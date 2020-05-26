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Утаили: жена подарила Константину Эрнсту сына

В СМИ появилась информация о том, что генеральный продюсер Первого канала и его супруга стали родителями.

Утаили: жена подарила Константину Эрнсту сына
КОНСТАНТИН ЭРНСТ. КАДР ИЗ ШОУ «ГОЛОС. ДЕТИ»

Информация о том, что актриса Софья Эрнст подарила супругу, известному медиаменеджеру Константину Эрнсту, наследника, появилась сначала в Telegram-канале «Героиня Татлера», а затем, как водится, перекочевала в различные СМИ.

Учитывая, что звезда сериала «Содержанки» Софья Эрнст в начале года выходила в свет глубоко беременной – примерно на 8-9 месяце актриса побывала в гостях у Ивана Урганта в его вечернем шоу, — родителями 32-летняя актриса и ее 59-летний именитый супруг стали пару месяцев назад. Однако информация об этом стала просачиваться в Сеть только сейчас.

Более того, обсуждается и пол ребенка. Якобы Софья подарила супругу наследника. У пары уже есть двое детей, и обе девочки — Эрика и Кира. Причем, от первого брака у Эрнста есть 26-летняя дочь Александра.

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