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Звездный гость

«Это же видно!»: Малышева доказательно ответила на подозрения в ссоре с Эрнстом

Ходят слухи, что ведущая повздорила с руководителем Первого канала из-за отъезда.

«Это же видно!»: Малышева доказательно ответила на подозрения в ссоре с Эрнстом
Елена Малышева. Кадр из программы "жить здорово" / Первый канал

В Сети появились слухи о том, что Елена Малышева якобы поругалась со своим начальником Константином Эрнстом. Дескать, бросила работу в России и улетела жить в Европу. По версии народных сочинителей, именно на этой почве и произошла ссора.

Одна из подписчиц звезды решила поинтересоваться об этом у самой Малышевой в ее личном блоге. Ведущая не стала игнорировать вопрос фолловера и сразу же ответила ей.

«Я каждый день в эфире Первого канала! Это же видно!» — удивилась Малышева.

Переписка Малышевой с подписчицей. Фото
Переписка Малышевой с подписчицей. Скриншот https://www.instagram.com/malysheva.live/

Кстати, последняя программа (на момент публикации) «Жить здорово» вышла 27 апреля, она была посвящена прививкам, продуктам, богатым кальцием, и истории спасения пациента с гигантской аневризмой. Елена Малышева появилась в кадре в белом полуприталенном платье с цветным принтом.

Елена Малышева. Фото
Елена Малышева. Кадр из программы «Жить здорово» / Первый канал

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«Жить здорово!»Елена МалышеваЕлена Малышева последние новостиКонстантин Эрнст
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