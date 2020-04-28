«Это же видно!»: Малышева доказательно ответила на подозрения в ссоре с Эрнстом

В Сети появились слухи о том, что Елена Малышева якобы поругалась со своим начальником Константином Эрнстом. Дескать, бросила работу в России и улетела жить в Европу. По версии народных сочинителей, именно на этой почве и произошла ссора.

Одна из подписчиц звезды решила поинтересоваться об этом у самой Малышевой в ее личном блоге. Ведущая не стала игнорировать вопрос фолловера и сразу же ответила ей.

«Я каждый день в эфире Первого канала! Это же видно!» — удивилась Малышева.

Кстати, последняя программа (на момент публикации) «Жить здорово» вышла 27 апреля, она была посвящена прививкам, продуктам, богатым кальцием, и истории спасения пациента с гигантской аневризмой. Елена Малышева появилась в кадре в белом полуприталенном платье с цветным принтом.