«Буду счастлив в любом случае»: экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев рассекретил пол второго ребенка

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев рассекретил пол второго ребенка. Напомним, старшую дочь Лизу шоумену родила коллега Андрея по телестройке Татьяна Киося. Сейчас мама и девочка проживают в Арабских Эмиратах, а отец по возможности навещает ребенка. Общается с Лизой и новая супруга Чуева – Виктория. Девочка воспринимает Вику как подругу, а сама девушка старается относиться к падчерице с максимальным теплом.

На днях Виктория открыла Андрею главный секрет – пол их общего будущего малыша. Отметим, что долгое время ребята мечтали об общем ребенке, и очень скоро их ждет судьбоносная встреча. На личной странице в Instagram Вика подметила, что собиралась преподнести Чуеву новость как-то необычно и празднично: с шарами и декорациями, однако Андрей сказал, что в условиях пандемии все эти атрибуты излишни. По итогу Вика просто отдала супругу бахилы, и он сразу понял, что станет отцом сына.

«Я буду счастлив в любом случае. Мне главное здоровье! Но у меня сынишка, и я очень рад», — высказался он.

Озвучил Чуев и предполагаемое имя для ребенка. Не исключено, что в будущем мальчика будут звать Андреем.