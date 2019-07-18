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Чуев признался, почему на самом деле покинул «Дом-2»

Новые решения продюсеров телестройки не только вынудили шоумена уйти с проекта, но и лишили зрителей интереса к шоу.

Чуев признался, почему на самом деле покинул «Дом-2»
Андрей Чуев с женой. Фото: instagram.com/aachuev/

Андрей Чуев впервые признался, почему ушел из «Дома-2». С марта 2017 года шоумен не раскрывал причины своего решения. Теперь он согласился корреспонденту портала Teleprogramma.pro рассказать о деталях конфликта на телестройке.

Чуев заявил, что его выбили из колеи не конфликты между участниками, а решения продюсеров. Шоумену запретили надолго покидать съемочную площадку, а также пользоваться Instagram для рекламы. Андрей Чуев занимается строительным бизнесом, поэтому не мог отказаться от выгодных предложений.

«У меня на тот момент было подписано договоров по строительству на два с лишним миллиона, так что я не мог на это согласиться. (…) Была договоренность, что каждый день с 7 до 13 я уезжал и занимался своим бизнесом. Как только это закончилось, я принял решение об уходе с проекта», — рассказал Андрей Чуев.

Кроме того, шоумен перед тем, как покинуть «Дом-2», предложил продюсерам открыть новую площадку в Майами. Руководство назвали идею Чуева «ерундой». Однако спустя полгода они открыли её – правда на Сейшелах. Андрей Чуев подтвердил, что из-за нововведений также пострадали и рейтинги телестройки.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАндрей Чуев

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Чуев признался, почему на самом деле покинул «Дом-2»
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