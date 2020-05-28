«С ее приездом стало легче»: недавно ставшая мамой жена Черкасова поведала о свекрови

Сам телеведущий не раз подчеркивал, что мама для него – самый важный человек в жизни.

Недавно ставшая мамой жена Андрея Черкасова поведала об отношениях со свекровью. Первенец появился в семье экс-участников «Дома-2» месяц назад: мальчик стал долгожданным для Андрея и Кристины. Сейчас девушка все свое время уделяет сыну, не забывая попутно делиться с подписчиками деталями «мамских будней».

Откровенно рассказала Кристина и об отношениях со свекровью. Сам Черкасов неоднократно подмечал, что мама для него – самый важный человек на земле. Мама с детства окружала своего сына лаской и любовью, в свою очередь Андрей обещал, что всегда будет ей за это благодарен. Именно поэтому Кристина со своей стороны постаралась сделать все, чтобы наладить контакт с женщиной.

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Сейчас Татьяна Николаевна на время переехала к молодым супругам, чтобы помогать нянчить внука. Андрей и Кристина помогли родительнице перевезти необходимые для ее работы гаджеты, поэтому сейчас семья на время расширилась.

«Я маму Андрея называю мамой. Она нам сейчас очень сильно помогает! С ее приездом стало гораздо легче», — подметила она.