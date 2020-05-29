«Молодой Ален Делон»: Алика Смехова поделилась редким кадром с сыном-школьником

Телеведущая и актриса Алика Смехова поделилась редким кадром с сыном-школьником. Напомним, 52-летняя артистка с успехом воспитывает двоих наследников – Артема, который появился в отношениях Алики с бизнесменом по имени Николай, а также Макара. В мае Артем в тесном семейном кругу отметил свой 20-й день рождения, тогда на торжестве присутствовали лишь самые близкие, среди которых была замечена крестная мама парня – Ольга Кабо.

В пятницу, 29 мая, Алика поспешила похвастаться и достижениями младшего наследника. Так, Макар с успехом закончил обучение в 6 классе. Как и многие другие дети, мальчик осваивал различные науки дистанционно и явно преуспел в этом. Заботливая мама старалась помочь отпрыску и полностью прочувствовала все тяготы домашней работы.

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«Удаленное образование, конечно, испытание не для слабонервных. Поздравляю всех детей, родителей и учителей с каникулами. Выпускникам — удачи», — написала она.

В кадре Алика появилась вместе с отличником. Глаза родственники приняли решение скрыть за черными очками. Подписчики поздравили парня с успехами.

«Вы оба — чудо», «Передаем Макару свое почтение. Мы тоже перешли в 7 класс», «Маме и Макару огромную медаль за бесстрашие перед наукой», «Макар — красавчик! Молодой Ален Делон», — подметили они.