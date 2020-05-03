«Буду с улицы ее вызывать»: Смехова придумала необычный способ поздравить маму

Алика Смехова подготовила для своей родительницы необычное поздравление и написала об этом в социальной сети.

Алика Смехова опубликовала в своем Instagram пост, в котором описала, как собирается поздравить маму с днем рождения. Артистка отметила, что заранее купила подарок. Ее мама всегда мечтала о круизе по Черному морю. Но из-за всемирной пандемии поездку пришлось отменить. К тому же, как отмечает Алика, ее родительница строго соблюдает карантин и отказалась даже от традиционного семейного застолья. Но артистка не растерялась и уже знает, как сделать день рождения на изоляции веселым.

«Через окно буду с улицы ее вызывать и хоть погляжу на неё. Благо второй этаж. Может даже и серенаду какую спою (если кто увидит, не пугайтесь) цветы и подарки оставлю у двери. Вот как-то так! Очень грустно. А как вы бережёте ваших пожилых близких», — написала артистка. View this post on Instagram A post shared by Alika Smekhova (@alika_smekhova) on May 3, 2020 at 7:14am PDT

Поклонники Алики оценили заботу о маме и написали поздравления с грядущим праздником.