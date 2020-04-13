«Одно платье лучше другого!»: Смехова поделилась редкими фото с Татьяной Навкой

13 апреля свой день рождения отмечает Татьяна Навка. Фигуристка находится в самоизоляции, поэтому праздновать будет в узком семейном кругу. Девушку с самого утра стала принимать поздравления. Валентин Юдашкин написал ей теплые слова и показала снимок, на котором именинница запечатлена в платье, которое он создал. Анна Семенович, Жасмин, Филипп Киркоров тоже не оставили фигуристку без внимания.

Присоединилась к марафону поздравлений и актриса Алика Смехова. Она давно дружит со спортсменкой, поэтому сделала подборку архивных фото, на которых позирует с именинницей. На одном из фото Навка запечатлена в белоснежном платье-бюстье с кружевами и бантом. Кадр был сделан на море. На других снимках фигуристка позирует то в обнимку с супругом Дмитрием Песковым, то в шифоновом наряде с рюшами.

«Сегодня юбилей у моей подруги, чемпионки, красавицы и умницы Татьяны Навки. Нам, овнам, не повезло в этом году, сидим на добровольной самоизоляции, и впервые не погуляем на твоем празднике… но это не мешает мне поздравить тебя и пожелать здоровья и семейного благополучия. Полистала наши фото, столько всего было и столько же еще впереди люблю, целую», — написала Смехова.

Поклонники восхитились образами Татьяны. Многие поздравили ее с юбилеем. Знаменитости исполнилось 45 лет. «Очень красивые женщины, просто шикарный образ», «Навка бесподобна, как всегда», «Две феи», «Одно платье лучше другого! Навка прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.