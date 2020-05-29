«Выбила передние зубы»: Лобода рассказала о травмирующем опыте из детства

37-летняя Светлана Лобода откровенно рассказала о травмирующем опыте из детства. Сейчас трудно представить, что у одной из самых востребованных исполнительниц отечественного шоу-бизнеса могут быть свои слабости. Однако в детстве певицы был случай, о котором она до сих пор вспоминает без особого энтузиазма.

Так, артистка поведала, что когда ей было 8 лет, родители отдали ее на фигурное катание. На тот момент для маленькой Светы это было мечтой: ребенок прилежно учился, падал, вставал, но увлечение не бросал. В какой-то определенный момент у Лободы начало получаться, и она собой невероятно гордилась. В один из дней артистка позвала маму с папой, чтобы показать им первый переворот.

«При первом же прыжке я упала лицом в лед и выбила себе все передние зубы. Мама с папой были в ужасе, дети вокруг громко смеялись. Пришлось вызывать скорую, которая доставила меня в больницу. Вот так печально закончилось мое увлечение большим спортом», — рассказала артистка в подкасте «Яндекса».

Сейчас, впрочем, любовь артистки к спорту не угасла. Даже на самоизоляции Лобода умудряется поддерживать физическую форму в превосходном состоянии. Однажды Света даже пошутила, что нарастила мышцы, которых у нее не было во время гастролей.