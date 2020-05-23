«Ой, мама, ой»: Лобода в полупрозрачном платье-сорочке блеснула в день рождения дочери

Светлана Лобода редко рассказывает о личной жизни. Певица живет работой, но о близких никогда не забывает. От первого брака у нее есть дочка Евангелина. Девочка уже посещает вместе с мамой тв-шоу, а также часто сопровождает ее на концертах. Также у артистки подрастает вторая дочка Тильда. Отца девочки она предпочитает скрывать, но поклонники уверены, что возлюбленным звезды является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

Вот уже два месяца Лобода коротает время дома в самоизоляции. В этих условиях она отметила день рождения сначала старшей наследницы, а на днях устроила праздник и для младшей девочки. Тиле исполнилось два года. В честь этого события мама нарядила ее в розовое платье. А вот сама Светлана предстала в откровенном наряд на детском празднике. Она показала фигуру в полупрозрачном кружевном платье-сорочке в пол. А вот старшая дочь певицы предстала в персиковом платье.

Поклонники восхитились певицей. Другие припомнили, в этом же платье звезда блистала на фестивале «Жара» в 2017 году. Фанаты одарили девушку комплиментами. «Какие вы шикарные! Просто лучшие», «Вы красивая, но эти фото. Много фотошопа, вы не похожи на себя», «Боже, какое прекрасное платье аля 2017 год», «Ой, мама, ой. Что же ты надела?», «Шикарная», «Откровенно для домашних посиделок», — прокомментировали пост подписчики.

По всей видимости, праздник прошел без гостей. Большинство именинников этой весной отмечали свои дни рождения дома, а вот Филипп Киркоров нарушил самоизоляцию и позвал к себе на праздник гостей, а потом всей семьей сдал тест на коронавирус.