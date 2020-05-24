«Изменений не обнаружено»: Светлана Лобода показала лицо без фотошопа

Популярная певица опубликовала в сети свои снимки без масок и фильтров.

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные во время самоизоляции. Певица отметила, что ни на одной из них она не использовала ни маски, ни фильтры, ни фоторедакторы.

«Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены, а также ретушерам за особое старание», — пошутила Светлана. View this post on Instagram A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on May 24, 2020 at 6:03am PDT

На последних снимках, по утверждению звезды, нет ничего к чему могли бы придраться «диванные критики». Лобода отметила, что ее красота естественна и за это стоит благодарить только гены и родителей. Хотя певица и не скрывает, что многие свои фотографии для социальных сетей отдает, как говорится, в руки мастера, чтобы картинка была презентабельной.

Светлана подчеркнула, что карантин пошел на пользу ее организму. За время самоизоляции звезда стала высыпалась и настроила здоровый образ жизни.

Поклонники Лободы отметили естественную красоту певицы и посоветовали не обращать внимание на хейтеров и завистников.