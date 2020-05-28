Нетиевский заявил о готовности некоторых участников «Уральских пельменей» к примирению с ним

Бывший руководитель юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил о готовности некоторых участников к примирению с ним. Напомним, вот уже пять лет коллеги публично выясняют между собой отношения в суде, стремясь прийти к консенсусу, но претензии лишь множатся. Так, в среду, 27 мая, стало известно, что артисты отсудили у Сергея 2 миллиона рублей за незаконное использование записей из программ. Сам Нетиевский считает, что войну он не проиграл. Более того, он уверен – далеко не все члены коллектива хотят бесконечных разбирательств.

Порталу «7 дней» Нетиевский разъяснил, что не имеет никаких личных счетов по отношению к бывшим напарникам. Сергей искренне рад за творческие успехи коллег и за желание удержать «Пельмени» на плаву.

«Мне очень приятно, что «Пельмени» до сих пор популярны у зрителей. Так держать, ребята», — озвучил свою мысль он.

Что же касается дальнейших перспектив, то в скором будущем суд ознакомится с исками на 68, 56 и 9 миллионов рублей. Сергей подметил – «Пельмени» нарушили его авторские права, когда составили из старых передач сборники.