НОВОСТИ

Исаев объяснил, почему в новогоднюю ночь «Уральские пельмени» работают

По словам шоумена, юмористам из шоу предложили хорошие деньги за выступление.

Исаев объяснил, почему в новогоднюю ночь «Уральские пельмени» работают
Исаев в Новый год будет работать/https://www.instagram.com/isaevsergey/

Юморист и один из лидеров юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram дал пояснения, почему участники шоу работают в новогоднюю ночь. Как заметил Исаев, если артист не трудится в Новый год, значит, ему не предложили достойную валюту и сумму. В случае с «Уральскими пельменями» деньги были предложены такие, что юмористы приняли решение поработать.

«Мы в эту новогоднюю ночь работаем! Чему очень рады! Побольше вам в этом году СергЕвро, Ромылей и Ксюаней!» — заявил Сергей Исаев и опубликовал серию снимков с валютами разных государств, на которых изображены сотрудники юмористического коллектива.

Напомним, что вся новогоднюю ночь на канале СТС в этом году отдана как раз «Уральским пельменям». Здесь будут показаны их лучшие программы за минувший год.

Как известно, два лидера коллектива Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сейчас гастролируют по стране отдельно от остальных участников с шоу «Ваши пельмени». В то же время во время записей программ для канала СТС они были в составе команды. Эти программы записываются во время их концертов в Екатеринбурге.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleСергей ИсаевТелеканал СТСшоу "Уральские пельмени"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исаев объяснил, почему в новогоднюю ночь «Уральские пельмени» работают
Интересно?
Поделись с друзьями: