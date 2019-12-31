Исаев объяснил, почему в новогоднюю ночь «Уральские пельмени» работают

Юморист и один из лидеров юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram дал пояснения, почему участники шоу работают в новогоднюю ночь. Как заметил Исаев, если артист не трудится в Новый год, значит, ему не предложили достойную валюту и сумму. В случае с «Уральскими пельменями» деньги были предложены такие, что юмористы приняли решение поработать.

«Мы в эту новогоднюю ночь работаем! Чему очень рады! Побольше вам в этом году СергЕвро, Ромылей и Ксюаней!» — заявил Сергей Исаев и опубликовал серию снимков с валютами разных государств, на которых изображены сотрудники юмористического коллектива.

Напомним, что вся новогоднюю ночь на канале СТС в этом году отдана как раз «Уральским пельменям». Здесь будут показаны их лучшие программы за минувший год.

Как известно, два лидера коллектива Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сейчас гастролируют по стране отдельно от остальных участников с шоу «Ваши пельмени». В то же время во время записей программ для канала СТС они были в составе команды. Эти программы записываются во время их концертов в Екатеринбурге.