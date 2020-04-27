Нетиевский вновь подал в суд на «Уральских пельменей»

На этот раз бывший директор юмористического коллектива хочет взыскать с напарников 71 миллион рублей.

Бывший директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский вновь подал в суд на бывших коллег. Напомним, еще недавно обе стороны приняли решение о завершении конфликта: Нетиевский и остальные выясняли между собой отношения в течение трех лет. Сергей пытался оспорить права на выпуски передач с участием юмористов, которые транслировал СТС, однако несколько раз получал отказ в рассмотрении дела.

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что Нетиевский вновь обратился в суд с требованием выплатить ему 71 миллион рублей. За что Сергей требует с бывших сокомандников такие деньги, пока не сообщается, дело к производству пока не принято, оно хранится в картотеке. Третьим лицом в иске указан телеканал СТС, отмечают РИА Новости.

Пока ни одна из сторон по поводу иска свой комментарий не дала. Напомним, «Уральские пельмени» в 2015 году были созданы 8 участниками, среди которых не значится Нетиевский. Основным видом деятельности предприятия указана «деятельность в области радиовещания», а дополнительными – «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».