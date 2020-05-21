«Переезд — это дикий стресс»: Самбурская поделилась ужасами смены места жительства

Актриса Настасья Самбурская продолжает делиться подробностями своей личной жизни с подписчиками в Instagram. Звезда решила рассказать интересную историю о своем временном переезде и о том, в какие проблемы это превратилось в итоге.

Ранее на время ремонта в своей квартире актриса решила временно переехать в другое жилье. И хотя район оказался подходящим, квартира была не самой лучшей. По словам Самбурской, сквозь тонкие стены она могла услышать, даже как соседи ставят на плиту чайник, а простой разговор по телефону оборачивался стуком в стену от недовольных соседей.

«Очень жаль, что перед съемом квартиру не дают потестить на сутки, как автомобиль, столько сюрпризов обнаруживается. За 17 лет в Москве место жительства поменяла минимум раз 20. Переезд — это дикий стресс», — заявила звезда.

Самбурская заметила, что надеется переехать в собственное жилище ближе к декабрю. Актриса резко негативно относится к квартирам в новостройках после не самой удачной покупки жилья.