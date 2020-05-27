«Так на маму стала похожа»: Микелла Абрамова сделала необычный макияж на карантине

Алсу за свою многолетнюю артистическую деятельность для многих стала иконой стиля. В свои 36 лет певица может дать фору даже моделям. Она обладает стройной фигурой и идеальной гладкой кожей. На сцене артистка блистает в роскошных вечерних платьях, а в обычной жизни подчеркивает фигуру джинсами. А вот ее дочка Микелла предпочитает стиль casual. Увидеть ее в платье и блестках — большая редкость.

Вот уже почти три месяца Алсу с детьми коротает время дома. Микелла стала активнее мамы на карантине. Она успела выпустить новую песню и снять на нее клип, не покидая своего жилья. Также она спела дуэтом с другом семьи, немецким певцом Лу Бегой. Девушка в свои 12 лет не стремится краситься, но в самоизоляции она добралась до косметики своей мамы и сделала необычный макияж с помощью подводки для глаз. Микелла нарисовала стрелки с волнами и сердечками. Ей удалось органично подчеркнуть свою природу.

«Когда есть время и мамина подводка под рукой», — написала дочь Алсу.

Многие поклонники восхитились преображением девушки. Некоторые стали сравнивать Микеллу с Алсу. «Карие глаза», «Красивая девочка», «Красавица, так на маму стала похожа», «Божественна», «Так на маму стала похожа», — прокомментировали пост подписчики. К слову, пока Микелла экспериментировала с макияжем, ее родительница трудилась в спортзале. Алсу похвасталась стройными ногами в лосинах.