«Моя модница»: Алсу в серьгах-веерах показала жену Мартиросяна в тюрбане

Не секрет для многих, что возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова поддерживает близкие отношения с супругой резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна. Еще до введенного режима самоизоляции 36-летняя Алсу и Жанна Левина-Мартиросян побывали на испанской вечеринке по случаю дня рождения шоумена Алексея Чумакова. Однако сейчас в условиях карантина знаменитости вынуждены отказывать себе в вечеринках и других светских мероприятиях.

По словам жены Абрамова, она больше месяца придерживается домашней изоляции вместе с детьми: тринадцатилетней Сафиной, одиннадцатилетней Микеллой и трехлетним сыном Рафаэлем.

Поп-исполнительница уже устраивала импровизированные танцевальные челленджи для дочерей, модные фотосессии и делилась редкими кадрами из личного архива. Ко всему прочему, у Алсу нашлось время для того, чтобы разобрать гардеробную и отсортировать старые вещи, из которых ее наследники уже успели вырасти.

Даже на самоизоляции певица старается поддерживать связь с друзьями. В Instagram артистка опубликовала «докарантинные» фото с Жанной Левиной-Мартиросян. В кадре знаменитость предстала в серьгах-веерах от швейцарских мастеров, стоимость которых оценивается порядка 9 миллионов рублей, в то время, как жена шоумена Гарика Мартиросяна отдала предпочтение такому актуальному аксессуару, как тюрбан.