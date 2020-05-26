«Жизнь проходит немножечко зря»: Решетова сорвалась и пожаловалась на проблемы

24-летняя Анастасия Решетова поделилась глубоко засевшими переживаниями. После того, как модель стала мамой, она практически круглосуточно проводит время с маленьким Ратмиром. Сейчас малыш готовится к своим первым шагам, что вызывает у Насти особое беспокойство. Судя по всему, постоянные хлопоты по дому и невозможность выйти в свет расшатали нервы Решетовой, потому что она вдруг заговорила о проблемах, хотя ранее тщательно их маскировала.

Так, на личной странице в Instagram Настя подметила, что сидит в четырех стенах дома уже второй месяц и всерьез потеряла счет времени. Не добавляют оптимизма поток негативных новостей и слухи о чужих разводах. Возлюбленная Тимати со своей стороны старалась сделать все, чтобы не чувствовать себя бесполезной и ленивой, но и это не позволило стабилизировать ситуацию.

«Мне кажется, что моя жизнь проходит немножко зря. Очень хочется искупать сыночка в океане, погулять в парке или начать курс нашего любимого массажа», — посетовала она.

Соображения модели разделили ее аудиторию на два лагеря. Одни поспешили заявить – уж кому-кому, а Решетовой жаловаться на жизнь не полагается. «Все устали от карантина, чтобы вы понимали», «Не нойте. В вашей ситуации это не полагается», «Шикарно живет и еще недовольна», — высказались они. Другие поспешили поддержать блогера и напомнили – когда-нибудь время затишья завершится. «Какая вы красотка! Не грустите, все наладится», «Верим, что скоро освободимся», — бодрятся они.