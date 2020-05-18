«Ты можешь спокойно посидеть?»: Решетова накричала на семимесячного сына

Модель призналась, что иногда мечтает купить маленькому Ратмиру манеж, в котором он будет проводить время.

Анастасия Решетова накричала на семимесячного сына от Тимати и выложила видео в Instagram. Долгожданный наследник появился в семье рэпера в октябре 2019 года: с тех пор все свое свободное время модель посвящает сыну. Неоднократно Настя подмечала, что для нее, как для матери, очень важно наблюдать за первыми достижениями мальчика. К услугам няни Решетова прибегает крайне редко – только если нужно куда-то отлучиться.

Судя по всему, усталость, недосып и нюансы ведения бизнеса негативно сказались на настроении Насти. Так, на недавно обнародованном видео Решетова позволила себе повысить голос на сына, который расшалился, пока девушка была занята приготовлением еды.

«Ратмир, почему ты постоянно идешь к кошачьим мискам? Ты можешь спокойно посидеть? Кто папе кушать сейчас положит? Посиди спокойно!» — раздраженно попыталась воззвать к сыну Настя. Позже она смягчила свое раздражение словом «Зайка», но оно не помогло скрыть негодования от активности ребенка.

Решетова подметила – иногда она мечтает о покупке манежа для маленького сына. Пока же Ратмир беспрепятственно перемещается по территории дома на четвереньках и постепенно учится ходить.