«Вот это дыни!»: Решетова едва упрятала пышный бюст в эффектное красное платье с декольте

24-летняя модель Анастасия Решетова сверкнула пышным бюстом в эффектном красном платье с декольте. Не так давно возлюбленная Тимати рассказывала, что до сих пор кормит маленького сына Ратмира естественным способом и планирует делать это, пока организм будет позволять, подмечая, что это — исключительно ее собственный опыт. Судя по всему, именно новый статус положительным образом сказался на формах блогера.

Так, в среду, 13 мая, Анастасия продемонстрировала резко увеличившийся бюст, который едва сдерживает даже алое домашнее платье. Грудь оказалась настолько большой, что даже женская половина аудитории не смогла оторвать от снимка глаз, а некоторые в шутку попросили контакты пластического хирурга, подумав, что Настя не обошлась без подобной помощи.

Сама Решетова акцент на груди делать не стала и решила порассуждать над возрастом.

«Так приятно взрослеть с каждым годом, начиная иначе смотреть на вещи, на людей, становиться увереннее в своих силах и больше не давать себя в обиду», — подметила она.

В комментариях люди на разный лад расхвалили фигуру мамы маленького Ратмира. «Вот это дыни!», «Что за женщина красивая, эффектная, грудастая?», «Тимати себе «глазастую» отхватил», «Больше секса богу секса!» — пишут они.