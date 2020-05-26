«Я благодарен тем отношениям»: муж Нюши объяснил причины расставания с первой женой

Муж певицы Нюши, бизнесмен Игорь Сивов объяснил причины расставания с первой женой. В браке с хореографом Аленой Сивовой пробыл несколько лет: девушка родила Игорю двух сыновей. Брак распался, когда Алена ждала появления второго сына. В те непростые времена Алена рассказывала, что певица якобы пришла «на все готовое» , ведь Алене удалось скорректировать внешность Игоря, приодеть его, а также вывести в свет.

Спустя время Игорь поспешил поделиться своим взглядом на случившееся. В «прямом эфире» в Instagram Сивов рассказал, что сам принял решение расстаться с Аленой, поскольку понял, что они с супругой слишком разные. То время предприниматель называет хорошим опытом и подчеркивает, что когда-то мужчина и женщина должны были встретиться, чтобы преподать друг другу важные уроки.

«Я благодарен тем отношениям — именно благодаря тому опыту, я тот, кто я есть сейчас», — подытожил он.

Сейчас Игорь выстраивает счастливые отношения с Нюшей, не забывая о сыновьях. Мальчики регулярно приходят к отцу домой и играют с сестренкой Симбой. Старший Матвей и вовсе не чает в девочке души: учит ее игре на гитаре и заботливо целует в пухлые щечки.