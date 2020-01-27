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«С Симбой разберемся»: Сивов признался, что Нюша читает его переписки

По словам мужчины, он не прячет телефон от жены.

«С Симбой разберемся»: Сивов признался, что Нюша читает его переписки
Нюша. фото: instagram.com/igorsivovv/

Нюша уже несколько лет состоит в браке с Игорем Сивовым. Их отношения развивались очень стремительно. Теперь супруги вместе растят годовалую дочку Симбу. От прошлых отношений у главного советника президента Международной федерации студенческого спорта есть еще двое сыновей. Сейчас Нюша со всеми наследниками мужа отдыхает на Бали. Ей нравится, что у них такая большая семья.

На снимках певица демонстрирует настоящую идиллию с Сивовым. Однако ранее она признавалась, что читала сообщения в телефоне супруга. Во время беседы с подписчиками Игорь рассказал, как относится к такому поступку возлюбленной. «С Симбой разберемся», — написал он, опубликовав фото недовольной дочери в короне. Однако позже мужчина пояснил, что вовсе не прячет телефон от Нюши.

«Конечно, для любимой мой телефон не „запретный плод“. И уж если говорила о таком, значит, читала. Когда ты истинно любишь, как мы с Нюшей, то вера друг в друга, понимание без слов и доверие стали естественными спутниками нашей семьи. Уверенность в своем партнере, союзнике, любимом, не возникает ниоткуда. Она приходит с пониманием, что он „твой человек“, безусловно, после некоего опыта общения, работы в коллективе, в сотрудничестве, в совместном проживании под одной крышей, работе над самим собой», — высказался Сивов.

фото: .instagram.com/igorsivovv/

Муж артистки уверен, что супруги должны доверять друг другу. По его словам, в Нюше он уверен, как и в ее словах. Игорь считает, что в его семье нет ни грамма фальши. Он дал понять, что счастлив со своей избранницей. Поклонники не перестают восхищаться этой парой. «Пара у вас гармоничная и красивая», «Такие милые», «Вы есть настоящая семья, где нет подлости и где есть вера друг в друга», «Такие вы классные все-таки», — прокомментировали пост подписчики.

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«С Симбой разберемся»: Сивов признался, что Нюша читает его переписки
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