«Тебе повезет, если…»: победитель «Маски» Анатолий Цой предложил замужней Нюше переспать с ним

Победитель «Маски» Анатолий Цой предложил замужней Нюше переспать с ним. Чтобы поговорить с подругой, исполнитель позвонил ей в полдвенадцатого ночи. Во вторник, 26 мая, Цой стал новым участником экстраординарного проекта Comment Out вместе с однофамилицей Анитой Цой. В какой-то момент ведущий Владимир Маркони поставил Анатолия в достаточно жесткие условия – гость должен был надеть на голову испачканные трусы, либо предложить кому-то из близких друзей секс.

Оказаться с нижним бельем на лице Анатолий очень не хотел, поэтому выбрал пожертвовать дружбой с Нюшей. Некоторое время Цой не мог дозвониться до певицы – судя по всему, она укладывала маленькую Симбу спать. В итоге, трубку снял муж Нюши – Игорь Сивов, которого в последнее время не критиковал только ленивый. Когда же Шурочкина все же добралась до гаджета, то услышала в трубке пару аргументов и пикантное предложение.

«Привет. Тут такое дело. Ты, наверное, слышала, что MBAND распался, и я теперь начинаю сольную карьеру. А еще, я победил в шоу «Маска» на НТВ, и у меня больше миллиона подписчиков в Instagram. В общем, тебе очень повезет, если я тебя шпекну», — давясь от смеха, произнес Цой.

Шокированная услышанным Нюша не сразу осознала, что именно ей сказали. Она переспросила Цоя несколько раз, и все из них Анатолий настойчиво предлагал попробовать друг друга в постели. Даже повидавший всякое Маркони в определенный период времени просил Цоя остановиться, однако это не спасло артиста от позора.