«Боже, какие королевы!»: Орбакайте запечатлелась с женой Юдашкина в белых платьях в пол

Марина, супруга известного модельера Валентина Юдашкина, обнародовала фотографию, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.
Муза кутюрье примерила романтичное приталенное платье в пол белого цвета, составив гармоничную пару со стоящей неподалеку Кристиной Орбакайте. Ее наряд такого же цвета переливался под софитами и красиво подчеркивал тонкую талию.
Рядом с Мариной Юдашкиной оказалась ее дочь Галина в эффектном вечернем платье цвета кофе с одной лямкой на плече. Глава семейства, как и супруга, предпочел белый пиджак, а также черные брюки и такого же цвета шелковую рубаху. Расслабленные мокасины без носок и бант на шее сделали его образ чуть игривым.
«Боже, какие королевы!», «Сногсшибательные!», «Все невероятно красивые», «Лучистые, светлые, самые красивые», — прокомментировали обнародованный кадр фолловеры.