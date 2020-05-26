«Боже, какие королевы!»: Орбакайте запечатлелась с женой Юдашкина в белых платьях в пол

Марина, супруга известного модельера Валентина Юдашкина, обнародовала фотографию, которая вызвала бурное обсуждение в Сети.

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Муза кутюрье примерила романтичное приталенное платье в пол белого цвета, составив гармоничную пару со стоящей неподалеку Кристиной Орбакайте. Ее наряд такого же цвета переливался под софитами и красиво подчеркивал тонкую талию.

Рядом с Мариной Юдашкиной оказалась ее дочь Галина в эффектном вечернем платье цвета кофе с одной лямкой на плече. Глава семейства, как и супруга, предпочел белый пиджак, а также черные брюки и такого же цвета шелковую рубаху. Расслабленные мокасины без носок и бант на шее сделали его образ чуть игривым.