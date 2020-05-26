Андрей Малахов зажигательно станцевал с тренером своего двухлетнего сына

Андрей Малахов ведет несколько передач на канале «Россия 1». За годы работы на ТВ он стал одним из авторитетных телеведущих, поэтому ему также доверили вести шоу «Танцы со звездами». Мужчина проникся к участникам проекта. Когда его покинула Дарья Мороз, то он даже организовал дополнительное голосование, чтобы дать актрисе второй шанс. А на днях прошел финал шоу, где блеснули не только участники, но и сам ведущий.

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Малахов вышел на паркет с Юлией Винар. Девушка в алом платье с разрезом зажигательно исполнила с ведущим. Он в роли Зорро спустился на тросе, попивая чашку кофе. Однако девушка обольстила своего партенра, позволила подержать ее за щиколотку, и в итоге затащила в постель, которая оказалась наполнена водой. Эффектный номер произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Тем более, платье Юлии даже успело сменить цвет за время танца.

А самым интересным стало то, что Винар тренер двухлетнего сына Малахова Александра. Мальчик посещает школу, где преподает девушка.

«Все, кто пропустил мое выступление в «Танцах со звездами» с роскошной Юлей, которую я забрал у сына, глядя на их тренировки, могут это «развидеть» в Youtube. Отдельное спасибо Сереже Широкову за постановку и Глебу Савченко за вдохновение», — написал в соцсети Андрей.

К слову, наследник телеведущего посещает музыкальную школу. Некоторые поклонники пришли в восторг от хореографических способностей ведущего. Многие отметили, что приревновали бы мужа на месте Натальи Шкулевой. Напомним, что победителями 11-го сезона «Танцы со звездами» стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.