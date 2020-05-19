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«За кулисами Катя встретила любовь»: Малахов раскрыл тайну Варнавы

Произошло это в эфире телешоу «Танцы со звездами».

«За кулисами Катя встретила любовь»: Малахов раскрыл тайну Варнавы
Екатерина Варнава. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Андрей Малахов раскрыл личную тайну Екатерины Варнавы. Произошло это прямо в эфире программы «Танцы со звездами» на «России 1».

«Мне рассказали новость, и я не могу сдержаться, хотя бью себя по губам. Говорят, что за кулисами нашего проекта Катя встретила свою любовь», — заявил ведущий шоу.

Артистка не стала отрицать данного факта и заявила, что сообщила об этом сама. Николай Цискаридзе, состоявший в жюри конкурса, отметил, что знает возлюбленного девушки, но никому не расскажет о нем. Однако потребовал от звезды Comedy Woman «салатов», намекая на свадьбу. В итоге Варнава взмолилась не продолжать этот разговор и ее просьбу выполнили.

Ранее актриса в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказала о расставании с гражданским мужем танцором Константином Мякиньковым и появлении в своей жизни некоего мужчины. Правда на тот момент она говорила, что он просто ухаживает за ней, о любви разговора не было. Своего нового бойфренда она описала, как человека умного, сильного, интересного в разговоре. Работает он в сфере, косвенно связанной с кино.

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«Танцы со звездами»ВарнаваЕкатерина Варнава
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