Эстафета «Танцев со звездами»: Дарья Мороз заразилась коронавирусом вслед за Иваковой и Бабенко

Участница шоу «Танцы со звездами» Дарья Мороз заразилась коронавирусом. Актриса стала третьей в списке, у кого подтвердилось заболевание, ранее об этом также говорили Мария Ивакова и Алена Бабенко. Последняя рассказывала, что отказалась от участия в проекте, стоило ей лишь почувствовать недомогание. Как только диагноз подтвердился, Бабенко сразу же отправилась в стационар.

В минувшее воскресенье, 24 мая, прошел финал очередного танцевального сезона, однако Дарья Мороз и ее партнер Святослав Герасимов свой танец не представили. Telegram-канал Mash информирует, что буквально за 2 дня до трансляции последнего этапа тест Дарьи показал наличие вируса. Как именно себя сейчас чувствует бывшая супруга режиссера Константина Богомолова, доподлинно не известно, ситуацию знаменитость пока не комментировала.

Напомним, ранее в Сети Мороз называли одной из главных претенденток на победу наравне с Катей Варнавой и Иваном Стебуновым. Именно последний в итоге и стал обладателем блестящего глобуса.