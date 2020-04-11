«Я вернулась в свою лучшую форму»: Ляйсан Утяшева честно рассказала о своем похудении

Супруга Павла Воли решила развеять мифы, поведала правду о том, как вернулась в форму после родов.

Ляйсан Утяшева почти восемь лет живет в браке с Павлом Волей. Влюбленные успевают не только строить карьеру, но и воспитывать детей. У них подрастает шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Экс-гимнастка не скрывала, что ей было тяжело вернуться в форму после родов. Лишь в прошлом году она на глазах поклонников постройнела и резко сменила имидж, перекрасив волосы и сделав короткую стрижку.

По словам Утяшевой, она поборола свою лень и села на диету, а также вернулась к тренировкам. Ходили слухи, что девушка сбросила 39 килограммов. Однако накануне телеведущая рассказала правду.

«В очередной раз хочу подчеркнуть — я всегда была такой, какая я сейчас. А именно 49-51 кг при росте 172 см! Приходила в форму медленно: за 5 лет минус 7 кг!», — объяснила Ляйсан.

Также, знаменитость отметила, что постепенно шла к заветной цели. Она поэтапно избавлялась от лишних килограммов. Супруга Павла Воли сначала отказалась от сахара, мучного, сладких соков, газировок, а потом от перекусов, снэков, консервантов и жаренного. Утяшева радовалась достижениям и старалась удержать результат. На втором этапе она добавила физические нагрузки. телеведущая посещала спортзал и много бегала. Третим этапом стало для нее налаживание эмоционального фона, чтобы не заедать стресс и наличие здорового сна.

«Сейчас я вернулась в свою лучшую форму после двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков», — отметила звезда.

Она подобрала видеоряд, чтобы показать, как выглядела до рождения детей и уже после родов. Фигура спортсменки действительно стала такой, как раньше. Поклонники восхитились трудолюбием Ляйсан. «Ножки 10 лет назад были аппетитнее», «Вы безусловно красотка!», «Видно что всегда, большой труд», — прокомментировали пост подписчики.

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