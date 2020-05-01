Место родителей в углу: двухлетний сын Кожевниковой растет тираном

Малыш уже наводит свои порядки, а родителей отправляет в угол.

Мария Кожевникова поделилась со своими подписчиками в Instagram забавным видеороликом. Актриса продемонстрировала, как ее двухлетний сын Василий, не стесняясь своего юного возраста, устанавливает в доме свои порядки. Папу и маму малыш очень хочет поставить в угол, правда, за что они заслужили такую незавидную участь, мальчик не сообщает.

«Вот так и живем! И здесь нам всего 2 годика! Представляете, по сколько я стою в углу. Правда не одна, уже хорошо, с папой в уголке можно много чем заниматься», — поделилась «горем» актриса.

Подписчики Кожевниковой с умилением отнеслись к командирской манере общения ее сына. Многие заметили, что молодой «царь» растет не по дням, а по часам.