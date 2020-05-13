Послание от природы: в своем почтовом ящике Кожевникова обнаружила птичье гнездо

Известная актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала в своем микроблоге в Instagram, что нашла в почтовом ящике птичье гнездо. В нем какая-то пташка выложила почти дюжину яиц.

«Есть специалисты, чьи это яички?!» — спросила звезда у подписчиков. И удивилась: «Как это все произошло?! Почтовый ящик был всегда закрыт! То есть, «мать» его открывала и закрывала, причем это совсем непросто сделать, почтовый ящик железный».

Поразительная находка впечатлила не только многодетную маму с ее детьми. Фолловеры предположили, что птица, должно быть, очень маленькая: она проникает в ящик через отверстие для писем. Некоторые стали гадать, чье это потомство может быть.

«Похоже на синицу, она так много яиц откладывает и гнезда где попало делает», «Похоже перепелки, но могу ошибаться», «Ласточки или скворцы», «Может, воробья?», «Это будущее потомство трясогузки», — предположили некоторые.

Множество людей в комментариях отметили, что это хорошая примета – найти полное яиц гнездо. А также напомнили актрисе, что трогать это «послание» нельзя — ведь можно легко разрушить то, что с таким усердием делала хрупкая птичка.