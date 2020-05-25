«Попробуют восстановить отношения»: экстрасенс Кинжинов увидел воссоединение Эмина с женой не без нюансов

Азербайджанский исполнитель не слукавил, сказав, что его чувства к Алене Гавриловой угасли.

Экстрасенс Александр Кинжинов увидел воссоединение Эмина Агаларова со второй супругой Аленой Гавриловой, но, по его словам, пройдет оно не без нюансов. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro таролог подметил: заявляя о том, что чувств к партнерше у него больше нет, Агаларов не лукавил. Любовь действительно ушла из отношений, однако осталась привязанность, которая может привести к повторной попытке.

«В конце этого года Алена и Эмин совершат попытку восстановить отношения, пара сойдется. Но, к счастью или к сожалению, сойдутся они ненадолго, расставание все-таки неизбежно», — констатировал Кинжинов.

Александр также добавил, что Агаларова ждет успех в личной жизни. Настигнет он многодетного отца уже скоро. Новая избранница Эмина будет дамой непубличной. Отношения будут крепкими и сильными и с наибольшей вероятностью закончатся браком.

Напомним, о расставании Агаларов оповестил собственную супругу через Instagram. Тогда же среди поклонников появилась неподтвержденная информация, что Эмин перевез младшую дочь Афину к себе, однако Алена сей факт опровергла.