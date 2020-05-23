«Вроде на маму похожа»: подписчики разглядели лицо младшей дочери Эмина на новых снимках

Несмотря на то, что Афине зимой исполнится два года, азербайджанский певец и его жена Алена Гаврилова не спешат показывать девочку полноценно.

Подписчики разглядели лицо дочери Эмина на свежеобнародованных снимках. Несмотря на то, что маленькой Афине в декабре исполнится два года, многодетный отец и мать ребенка – модель Алена Гаврилова не спешат показывать девочку полноценно. Агаларов на регулярной основе делится совместными кадрами, а подписчики в комментариях гадают, когда же они смогут посмотреть на глаза малышки.

В субботу, 23 мая, азербайджанский исполнитель обнародовал снимки, на которых лицо Амины можно разглядеть подробнее, чем в остальных случаях. В кадре малышка, одетая в вязаную кофточку и модные джинсы с подворотами взобралась на тумбочку, чтобы заглянуть в листы, лежащие на папином пюпитре. Судя по всему, процесс записи песен Афине понравился – ребенок восторженно показывает на папу рукой.

При детальном рассмотрении малышки можно увидеть, что Афина немножечко курноса, что придает ей невероятный шарм. Фолловеры же уверены – девочка чудесным образом похожа на Алену Гаврилову. «Вроде на маму похожа», «Ну покажите же нам ее скорее», «Папина сладость», «Афина скоро запоет, чуем», — поделились соображениями они.