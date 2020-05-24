«Вкусняшка»: Эмин показал годовалую Афину в трендовых джинсах скинни и свитере

В браке с моделью Аленой Гавриловой у эстрадного исполнителя появилась дочка Афина. Малышка родилась за несколько часов до нового, 2019-го, года. О пополнении в семье Эмина Агаларова журналистам стало известно 1 января. Примечательно, что для наследницы артист выбрал необычное и запоминающееся имя. К слову, так же поступила и певица Нюша. Возлюбленная Игоря Сивова дала понять, что ей хотелось подобрать для дочери уникальное и звучное имя. Именно по этой причине малышку новоиспеченная мамочка назвала Симбой.

Еще на прошлой неделе Эмин опубликовал в Instagram пост, намекнув на разлад с Аленой Гавриловой. Примечательно, что свои слова о браке с моделью азербайджанский певец сопроводил снимком, который был сделан во время их свадьбы летом 2018 года.

«К сожалению, не все получилось как мы планировали», — отметил Эмин, добавив, что бесконечно благодарен Алене за каждый прожитый день и чудеснейшего ребенка.

Важнейшим этапом своей жизни артист назвал воспитание маленькой Афины, которая нуждается в любви и заботе как матери, так и отца.

«Детей в этом возрасте особенно хочется тискать, это мой такой четвертый опыт! Очень надеюсь, что не последний», — уточнил певец.

На личной страничке микроблога Эмин поделился свежими фото с дочерью. Малышка позировала в трендовых джинсах скинни из детской коллекции и свитере. Образ малышки дополнили полуботинки белого оттенка. Примечательно, что снимок наследницы артиста не оставила без внимания и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук.