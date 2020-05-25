«Точеные черты лица»: Сысоева примерила на себя образ царицы из сериала «Великая»

Актриса Comedy Woman Надежда Сысоева примерила на себя образ царицы из сериала «Великая». Находясь на карантине, многие знаменитости решили обратиться к давно дебютировавшим проектам. Так, Ксения Бородина, например, решила уделить время популярному турецкому сериалу «Великолепный век». Сысоева же обратила внимание на «Великую» — выход многосерийного фильма про Екатерину Великую датируется еще 2015 годом.

Вдохновившись примером Марии Горбань, которая предстала в образе турчанки, Сысоева решила на время стать царицей. Результатом преображения она поделилась на личной странице в Instagram. Так, на голове Надежды появился украшенный камнями ободок, а на шее заблестело колье с эффектными синими камнями. В нижней же части снимка выглядывает гармошка платья глубокого синего цвета.

«Смотрю «Великую». Это потрясающе», — высказалась она.

Фолловеры «Наденьки» поспешили уверить: на Сысоевой подобие драгоценностей смотрится максимально гармонично. «Точеные черты лица», «Проморгался и только потом понял, что Сысоева, а не Екатерина», «Гуляй, шальная императрица», «Какая вы тут классная и необычная», — высказались они. Позже выяснилось, что вместе с Марией Надежда снимается в проекте «Чума» — для него был специально подобран образ.