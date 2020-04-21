«Ребра удалила?»: звезда Comedy Woman Надежда Сысоева в бикини поразила худобой

Надежда Сысоева прославилась благодаря шоу Comedy Woman. Многие быстро привыкли к тому, что девушка играет очаровательную, но не блещущую эрудицией блондинку. В обычной жизни актриса является доброй, позитивной и смекалистой. После расставания с Ильей Бачуриным она предпочитает не говорить о личной жизни. Артистка много путешествует. Обычно компанию ей в поездках на море составляют подруги.

С недавних пор Надежда находится в самоизоляции, как и многие другие девушки, она скучает по путешествиям и отдыху на море. В связи с этим актриса поделилась снимком, сделанным во время отпуска. В кадре она позирует в бикини телесного цвета и без макияжа. 35-летняя Сысоева всегда отличалась точеной фигуркой. На этот раз она продемонстрировала подтянутый пресс и очень худые ноги и руки.

Поклонники и раньше критиковали артистку за худобу. Но на этот раз девушке удалось всех поразить. Многие решили, что Надежда совсем плохо ест, поэтому ей стоит задуматься о здоровье. «Пора уже к врачам обратиться, так можно и умереть. Ветром точно унесет», — стал ужасаться подписчик. «Зачем ребра удалила?», — возмутился другой фанат. «Я втянула», — с иронией ответила Сысоева. Другие восхитились красотой знаменитости.

«Стройная, красивая! Кому мешает ее худоба, поешьте за нее», «Тело идеальное, как у Юлианны Карауловой, такая же худышка», «Очень красивая худоба! Не парьтесь, многим нравится», «Отлично выглядите! Никого не слушайте!», «Отличная фигура! Как мне нравится стройное тело», — прокомментировали пост поклонники.