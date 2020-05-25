«Прекрасна»: Савельева в силуэтном комбинезоне поделилась редким «беременным» фото

36-летняя Саша Савельева поделилась редким «беременным» фото. Малыш появился на свет в семье певицы и актера Кирилла Сафонова в марте 2019 года. Долгое время артистка скрывала факт интересного положения. Спустя год после появления Леона артистка объяснила, почему не спешила акцентировать на этом внимание.

На личной странице в Instagram Савельева подметила, что старалась не показываться в особо уязвимый для себя период времени, поскольку регулярно задумывалась над «жизнью, которая уже зародилась» и потому что «не хотела тривиальных фото». Сейчас же Саша периодически обнародует архивные кадры и, судя по всему, вспоминает о том времени с особым теплом.

Так, на селфи Савельева появилась в классическом черном силуэтном комбинезоне с воротником, который наглядно подчеркивает изменившиеся параметры тела. В комментариях подписчики поспешили сделать Саше комплименты. «Вы просто чудесна», «Беременность вам к лицу», «За вторым когда?», «Просто прекрасна», — заявили они.