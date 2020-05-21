«Так и до свадьбы недалеко»: Саша Савельева рассказала о достижении годовалого сына

Саша Савельева уже десять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Хоть у актера есть дочь от первого брака, певица очень хотела тоже подарить ему ребенка. Лишь в 2019 году ее мечта сбылась. Она родила долгожданного сына Леона.

Ради материнства Саша ушла из группы «Фабрика». Она решила освободить время для семьи. Тем не менее уже спустя полгода девушка вернулась на сцену и стала участвовать в модных фотосессиях. Пока лицо наследника звездная пара скрывает. Иногда певица делится снимками с коляской. На карантине, по словам артистки, она едва успевает отдыхать, так как ребенок отнимает у нее много сил.

А накануне Саша поделилась достижением сына. Как оказалось, малыш добрался до ее телефона и научился пользоваться соцсетями. Певица была этому крайне удивлена. При этом она призналась, что против того, чтобы ребенок вообще играл или смотрел что-то на смартфоне.

«То чувство, когда сын уже может удалять посты в «Инстаграме». Так и до свадьбы недалеко. Не то, что бы я даю ребенку телефон… Я даже очень против, чтоб малыши смотрели или играли в телефоне», — рассказала звезда.

Многие поклонники поддержали певицу, но нашлись и те, кто разошелся с ней во мнениях. «Я не против, я за! Я — против полного погружения в телефоны и т.д.», «Ну куда от этого деться? Сами мы вечно в телефонах. Такая жизнь. Сыну год, во время общения, игр и занятий с ним телефон убираю вообще», «Я тоже против. Даю в редких случаях. Правда, сейчас включаю на ноутбуке мультики», — прокомментировали пост подписчики.