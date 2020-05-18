«Мечтаю о стриженой челке»: Саша Савельева предстала в горчичном джемпере и джинсах

Александра Савельева не скрывает, что тщательно ухаживает за собой. Она год назад стала мамой, но очень быстро вернулась в форму. А так как певица ушла из группы «Фабрика», то теперь строит сольную карьеру и активно принимает участие в фотосессиях. Правда, уже второй месяц, как и большинство других россиян, она сидит дома в самоизоляции.

Поклонники не раз восхищались чувством стиля артистки. Савельева любит лаконичные и женственные образы. Ее можно увидеть как в платье, так и в костюме. Но так как в свет девушка давно не выходила, в соцсети она публикует архивные снимки. Как оказалось, 36-летняя певица истосковалась по салонам красоты. За ее волосами ухаживает мастер из салона Влада Лисовца. Снимок, сделанный после очередного преображения, Саша опубликовала на своей странице.

В кадре она предстала в широких джинсах, черной водолазке и горчичном джемпере. Ее волосы были выпрямлены и уложены, как и удлиненная челка. «Как настрой? (хочется добавить — котятки, но это вроде не в моем стиле)… Я вот мечтаю о стриженой челке», — призналась артистка.

Поклонники сразу поделились на два лагеря. Одни без ума, когда Савельева носит челку, а другие уверены, что ей она не идет. «Какая ж ты красивая, Саш», «Какая прическа, вам очень идет челка», «Тебе очень идет челка!», «Нет, не идет», «А если отрастить?» — стали обсуждать фото подписчики. Сама артистка отметила, что отправится к мастеру, когда снимут карантин. Не исключено, что ей захочется поэкспериментировать с имиджем.