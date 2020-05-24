«Лучшая мама во всем мире»: Мерьем Узерли поделилась коллажем с редкими фото Урсулы

36-летняя Мерьем Узерли не скрывает: она очень привязана к своей родительнице. Став мамой, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» делает все возможное для того, чтобы воспитывать наследницу в традициях их семьи. Партнерше Халита Эргенча важно, чтобы шестилетняя Лара росла в любви и гармонии, в той же обстановке, которая в детстве окружала и ее саму. Дочку знаменитость воспитывает одна и может положиться только на своим силы. Как говорит Узерли, она выступает и за маму, и за отца.

В stories Instagram Мерьем поделилась свежим коллажем, показав редкие архивные снимки Урсулы. Так, актриса из «Великолепного века» поздравила родительницу с днем рождения, назвав ее самой лучшей мамой в мире.

«Счастливого дня рождения! Самая лучшая мама во всем мире… Я так сильно тебя люблю», — уточнила актриса.

Отметим, что в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли снималась вместе с Халитом Эргенчем, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан и Бураком Озчивитом. В прессе писали о том, что супруга Эргенча ревновала мужа к его партнерше. Сам актер дал понять, что Бергюзар Корель было трудно смотреть на его поцелуи с Мерьем. Однако актриса заверила, что не испытывала никаких романтических чувств к своему партнеру. Они всего лишь изображали любовь на съемочной площадке и не более того.