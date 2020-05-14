«Молодцы, такие помощники»: маленькие внуки Валентина Юдашкина покрасили деревья в саду

Супруга популярного модельера Валентина Юдашкина, Марина, в Instagram поделилась записью, как ее внуки Анатолий и Аркадий красят деревья в саду. При этом малыши неплохо орудуют кистями. Напомним, что один из них появился на свет в 2016 году, а второй — в 2018-м. Помогает им в этом занятии мама, дочь четы Юдашкиных Галина.

«Молодцы, такие помощники», — прокомментировала запись Марина Юдашкина.

Также она похвасталась яйцами, которые снесли их куры, которые живут в родовом имении. «Наши курочки снесли яички нам на завтрак», — отметила Марина Юдашкина.

Отметим, что дочь Юдашкиных Галина, которой в этом году исполнится 30 лет, — профессиональный фотограф. Ее работы пользуются определенным спросом. Также она помогает родителям в модном доме своего звездного отца. Галина Юдашкина замужем за Петром Максаковым. Он трудится консультантом в Доме моды Юдашкиных. Кстати, мужчина является внуком известной актрисы Людмилы Максаковой.