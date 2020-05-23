«Только на лице 6 или 7 переломов»: бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

Карантин не помешал Лолите Милявской развестись с пятым мужем. Напомним, что с Дмитрием Ивановым она была счастлива почти 10 лет, но внезапно летом 2019 года певица объявила, что рассталась с супругом. Как позже выяснилось, фитнес-тренера она заподозрила в измене. Его увидели с новой избранницей уже спустя месяц после объявления о расставании с певицей. А вскоре после того, как бывшие супруги расставили точки над i в суде, Дмитрий оказался в больнице со сломанной челюстью.

Что произошло со спортсменом неизвестно. Лолита сразу заявила, что не хочет больше ничего общего иметь с этим человеком, а произошедшее с ним она назвала пиаром. Даже появились слухи, что Иванов не находится в больнице, так как никаких данных о нем в мед учреждениях не было. Но журналистам удалось найти фитнес-тренера, когда его переведи в в обычную палату отделения нейрохирургии. Он находится на лечении с 16 мая.

«Не было никакого нападения, это несчастный случай. К сожалению, последствия неприятные. У меня только на лице 6 или 7 переломов, не считая поломанных ребер. Главная проблема в том, что челюсть съехала на 4 миллиметра. Именно поэтому меня и выписали: не было смысла дальше лежать в нейрохирургии, так как с головой все в порядке», — рассказал он журналистам, которые его навестили.

Также Иванов признался, что теперь ему нужно перенести несколько операций: восстановить челюсть, сделать пластику и вставить три зуба. Журналистам он прислала свое фото из больницы. В кадре у него видны синяки на лице, окровавленный глаз, и опухшая губа. Свою жену и возможную причастность ее к произошедшему Дмитрий обсуждать отказался. Он заверил, что несчастье не тема для спекуляций и пиара. Увидеть фото пострадавшего фитнес-тренера можно на сайте издания «Комсомольская правда».