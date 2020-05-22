«Наплевать на него»: Лолита уличила травмированного Иванова в очередной попытке пиара

Для журналистов 56-летняя артистка лишний раз подчеркнула: она не хочет, чтобы ее связывали с человеком, который некогда был ее мужем.

Лолита обвинила травмированного Дмитрия Иванова в очередной попытке пиара. Напомним, несколько дней назад стало известно, что тренер по сквошу загремел в больницу с тяжелыми травмами. Позже сам Иванов заявил, что конкретных имен людей он назвать не может, но в Сети начали упоминать Сергея Жорина – якобы адвокат неоднократно публично выяснял с Дмитрием отношения, мол, у него был мотив. Сам Сергей пояснил: о травме Иванова он узнал из СМИ и желает мужчине скорейшего выздоровления.

Высказалась по существу и Лолита. Милявская в разговоре с журналистами сразу подчеркнула: сейчас все будут думать, что именно она причастна к госпитализации Дмитрия, однако, на самом деле, это не так. Певица напомнила, что уже год как не живет со спортсменом, и настоятельно просит, чтобы к Иванову ее больше не привязывали. Более того, сама Лолита уверена: подобным образом мужчина пытается в очередной раз сделать себе пиар на ее имени.

«На одной программе ему заплатили 700 тысяч, полмиллиона на другой. На моем имени идет нескончаемый заработок. Наплевать на него. Мало ли что с ним произошло?» — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Лолита также подметила для корреспондентов, что пыталась выяснить, что именно произошло с Дмитрием. Однако, когда общие друзья сообщили ей, что на телефон отвечает достаточно бодрый голос Иванова, она от этой затеи отказалась.