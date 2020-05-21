«Мне просто тяжело говорить»: бывший муж Лолиты подтвердил, что находится в больнице

По словам тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова, врачи запрещают ему разговаривать.

Тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов подтвердил в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что он находится в больнице. При этом пятому мужу певицы Лолиты сейчас тяжело разговаривать. Ему оказывают помощь врачи.

«Я не могу сейчас это комментировать. Не беспокойтесь, все нормально. Я вообще сейчас не могу говорить. Могу только написать. Вот мне сейчас врач машет. Мне просто тяжело говорить». Дмитрий Иванов

Отметим, что бывший муж Лолиты попал в клинику с травмами разной степени тяжести. При этом следователи сейчас рассматривают две версии случившего.

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Возможно, Дмитрий Иванов угодил в ДТП. По второй версии, бывшего супруга Лолиты избили неизвестные. Известно, что от него сейчас буквально не отходит его подруга Ольга Кулиева. Добавим, что несколько недель назад Иванов и Лолита наконец-то официально развелись. Судебный процесс крайне затянулся. Он длился почти год.