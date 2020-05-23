«Стая крыс идет на запах»: муж Гагариной оказался недоволен повышенным вниманием к разводу

Муж Полины Гагариной оказался недоволен повышенным вниманием к собственному разводу. О том, что певица собралась расторгнуть отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым, журналисты сообщали в понедельник, 23 мая. Сам Дмитрий сей факт отрицать не стал, но и официально его не подтвердил, подметив, что если Полина захочет, она сделает официальное заявление.

В течение недели развод Гагариной и Исхакова был едва ли не центральным информационным поводом. В Сети высказывалось множество предположений, каждое из которых отдаленно или приближенно похоже на правду. Что именно стало причиной размолвки, никто из членов семьи пока не озвучил. Однако, обсуждение личной жизни, судя по всему, немало возмутило фотографа. Он обнародовал на личной странице в Instagram стихотворение собственного сочинения, в котором выразил все свое отношение к происходящему.

«Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит, ничего, что кровь на лапах, слабый должен быть убит», — констатировал Исхаков, скорее всего, намекая на общественную молву. Далее Дмитрий подметил, что вынужден один бороться с массовой атакой хейтеров: «Примирись со смертью верной, ты один, а их не счесть». В конце Дмитрий подмечает – эта ситуация наглядно показала, что ничто не может исправить в людях животные качества: «И нет на свете той силы, чтобы сделать из крыс людей».