Карантинные будни звезд: жена Газманова объяснила, как обрести спокойствие

Марина Газманова рассказала подписчикам в своем Instagram, как жить в гармонии с собой. Жена популярного певца утверждает, что найти путь к себе вовсе не просто, но у нее получилось.
«Я стала задумываться, как поступать спокойнее, без суеты и о жажде новых чувственных мгновений! Значит больше буду в себе, с собой и там есть место для всего, чтоб укрепить сознание», — поделилась Марина.
Газманова отмечает, что многие люди слишком материально относятся к нашему миру и забывают про свою духовную составляющую. Они ищут счастье в не себя и находят его во внешних вещах. Обладание ими приносит лишь временную радость. Но Марина говорит, что истинное сокровище внутри каждого и оно бесценно.
«Но счастье лежит только внутри сердца человека, и оно ждет того мгновения, когда вы сумеете коснуться его. Когда вы перестанете искать счастье вне себя, вы сможете услышать его тихий шепот в своем сердце. Значит узкая тропа проторена, пусть не зарастет», — написала Марина.