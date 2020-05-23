Карантинные будни звезд: жена Газманова объяснила, как обрести спокойствие

Марина Газманова рассказала, что жить в гармонии с собой это трудный процесс, но она знает, как правильно это делать.

Марина Газманова рассказала подписчикам в своем Instagram, как жить в гармонии с собой. Жена популярного певца утверждает, что найти путь к себе вовсе не просто, но у нее получилось.

«Я стала задумываться, как поступать спокойнее, без суеты и о жажде новых чувственных мгновений! Значит больше буду в себе, с собой и там есть место для всего, чтоб укрепить сознание», — поделилась Марина. View this post on Instagram A post shared by Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) on May 23, 2020 at 12:03am PDT

Газманова отмечает, что многие люди слишком материально относятся к нашему миру и забывают про свою духовную составляющую. Они ищут счастье в не себя и находят его во внешних вещах. Обладание ими приносит лишь временную радость. Но Марина говорит, что истинное сокровище внутри каждого и оно бесценно.