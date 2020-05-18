«Внуков давно пора»: Олег Газманов мечтает стать дедом

Как отметил исполнитель, он верит, что у сына Родиона появится в скором времени наследник.

Певец Олег Газманов заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что очень хочет внуков. Его сыну Родиону уже 38 лет, но детей у наследника пока нет.

«У меня двое сыновей. Они живут отдельно от нас с женой и дочкой. Полтора месяца уже их не видел из-за карантина. Не хочу рисковать. Моей теще уже за 80 лет. Мне самому 68 — пенсионер. Лучше выполнять инструкции. Старший сын Родион — мальчик взрослый. Внуков давно пора. Ждем, когда он определится». Олег Газманов

Между тем в СМИ пишут, что еще десять месяцев назад у Родиона Газманова появился наследник. Якобы подарила его ему вокалистка из его группы Василина Кроснослбодцева. Сам Родион только смеется над этими слухами.

Бабушка Родиона в эфире программы рассказала, что внук любит детей. Однажды он приезжал к ней с девушкой и познакомил со своей избранницей. Родственница одобрила выбор любимого внука. Она также надеется, что скоро у Газманова-младшего появятся дети.